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27.04.2026 15:24:20
Strategy Buys 3,273 Bitcoin For $255 Million: MSTR Targets $205
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Hongkong-Dollar
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