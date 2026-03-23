|
23.03.2026 15:19:03
Strategy Buys Just 1,031 Bitcoin After Two Weeks Of $1B+ Purchases: What Changed?
This article Strategy Buys Just 1,031 Bitcoin After Two Weeks Of $1B+ Purchases: What Changed? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1582
|
-0,0034
|
|
-0,30
|Japanischer Yen
|
183,78
|
-0,1300
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8641
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9136
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0767
|
-0,0241
|
|
-0,26