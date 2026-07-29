29.07.2026 13:56:00

Strategy CEO Phong Le Says Bitcoin Can Drop Below $10,000 Without Putting Stress on MSTR. Here's Why He's Right.

Bitcoin is still in the middle of a bear market. It's trading 49% off its record (as of July 28).Consequently, Strategy (NASDAQ: MSTR) is also feeling the pain, with shares 80% below their peak. But the management team gave investors some hope, helping manage what has been a difficult period.Phong Le, who has been the company's chief executive officer since 2022, said that the most valuable cryptocurrency's price could drop all the way to $8,000-$10,000, about an 86% decline, before causing potential stress on the balance sheet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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