|
23.12.2025 16:54:51
Strategy CEO Says Big Banks Are Scrambling To Build Bitcoin Services
This article Strategy CEO Says Big Banks Are Scrambling To Build Bitcoin Services originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,179
|
0,0028
|
|
0,24
|Japanischer Yen
|
184,209
|
-0,4310
|
|
-0,23
|Britische Pfund
|
0,8736
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,929
|
-0,0024
|
|
-0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,1696
|
0,0196
|
|
0,21
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.