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30.06.2026 22:57:01
Strategy Just Announced a Major Revamp to Its Bitcoin Strategy. Here's What Investors Should Know
Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency, has been walloped this year as the crypto winter has dragged on.Few investors have felt that more than the Bitcoin-treasury company Strategy (NASDAQ:MSTR), which is essentially a levered play on Bitcoin.Just as leverage lifts gains on the way up, it also exacerbates losses on the way down. Strategy’s stock is down close to 45% this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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