05.07.2026 00:35:00

Strategy Just Announced a Major Shake-Up to Its Bitcoin Plan. Here's What It Means for MSTR Stock.

In November 2024, Strategy (NASDAQ: MSTR) shares reached their all-time high price of $473.83. As of July 1, the Bitcoin (CRYPTO: BTC) treasury company trades at just $93.39 per share. Investors have witnessed the cryptocurrency stock's precipitous fall.The business continues to navigate the current bear market. It just announced a major shake-up to its strategy. Here's what investors need to know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
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