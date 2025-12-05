05.12.2025 17:48:46

Strategy legt Milliarden beiseite: Dollar-Reserve rettet Bitcoin-Propheten in der Not

Große Dollarsummen zu halten, sei für Unternehmen unverantwortlich, nur als Bitcoin sei Vermögen sicher, predigt Michael Saylor seit vielen Jahren. Seine eigene Firma macht er zum größten Halter der Digitalwährung. Nun stabilisiert er dem Markt ausgerechnet mithilfe des Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
