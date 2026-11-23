|
23.11.2026 13:45:27
Strategy Stock Rebounds as Bitcoin Recovers. These 2X ETFs Are Leading the Premarket Rally
This article Strategy Stock Rebounds as Bitcoin Recovers. These 2X ETFs Are Leading the Premarket Rally originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0899
|
-0,0072
|
|
-0,66
|Japanischer Yen
|
173,7115
|
-0,2785
|
|
-0,16
|Britische Pfund
|
0,8372
|
-0,0008
|
|
-0,10
|Schweizer Franken
|
0,9194
|
-0,0019
|
|
-0,21
|Hongkong-Dollar
|
8,5478
|
-0,0514
|
|
-0,60
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX klettert -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.