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22.09.2026 15:08:52
Strategy Swings From $10B Loss to $8B Profit as Bitcoin Hits $85K
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1438
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|Japanischer Yen
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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