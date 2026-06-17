Strategy und Bitcoin: Die Hintergründe der milliardenschweren Investmentstrategie

• Transformation vom Softwarehaus zum Krypto-Finanzvehikel durch massive Käufe• Hebelwirkung und Refinanzierungsrisiken über Wandelanleihen im Fokus der Bilanzanalyse• Differenzierung zwischen Direktinvestment und Aktienkauf für die Portfolio-Allokation

Die Metamorphose eines Softwareunternehmens zum Krypto-Halter

Strategy hat in den vergangenen Jahren eine im modernen Corporate-Finance-Bereich beispiellose Transformation vollzogen. Ursprünglich als Anbieter von Business-Intelligence-Software etabliert, definierte das Management unter der Führung des Gründers Michael Saylor die Unternehmensstrategie im Jahr 2020 fundamental um. Seither nutzt das Unternehmen seine operativen Cashflows sowie in erheblichem Maße Fremdkapital, um die Digitalwährung Bitcoin als primäres Reserveaktivum in der eigenen Bilanz anzuhäufen. Diese Neuausrichtung führte dazu, dass der Marktwert der gehaltenen Krypto-Assets den inhärenten Wert des operativen Softwaregeschäfts mittlerweile um ein Vielfaches übersteigt. Die Aktie des Unternehmens hat sich dadurch von einem klassischen Technologie-Investment zu einem volatilen Proxy-Wertpapier für den Kryptomarkt entwickelt.

Das Hebel-Konstrukt: Wandelanleihen als zweischneidiges Schwert

Das Fundament dieser aggressiven Akquisitionsstrategie bildet die wiederholte Emission von Wandelanleihen, um den Erwerb zusätzlicher Krypto-Bestände zu finanzieren. Diese Schuldverschreibungen bieten institutionellen Investoren einen festen Kupon und das Recht, die Anleihe zu einem späteren Zeitpunkt in Strategy-Aktien zu tauschen. Solange der Kurs der Digitalwährung steigt, geht diese Rechnung für das Management auf, da der Wert der Aktiva schneller wächst als die Verbindlichkeiten. Kritische Analysten der Wall Street weisen jedoch darauf hin, dass diese Hebelwirkung bei langanhaltenden Marktkorrekturen zu einer extremen Belastung für die Bilanz werden kann. Sollte der Kurs des Underlyings unter den durchschnittlichen Einstandspreis fallen und gleichzeitig die Refinanzierungskosten durch eine restriktive Geldpolitik hoch bleiben, drohen erhebliche Verwässerungseffekte oder Liquiditätsengpässe bei Fälligkeit der Anleihen.

Strategiewechsel und die Rückkehr zur Akkumulation

Für erhebliches Aufsehen am Markt sorgte jüngst eine unerwartete Transaktion des Managements, die das bisherige "Niemals-Verkaufen"-Narrativ des Konzerns ins Wanken brachte. In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC legte die Gesellschaft offen, zwischen dem 26. und 31. Mai des laufenden Jahres insgesamt 32 Bitcoin für rund 2,5 Millionen US-Dollar veräußert zu haben, was den ersten Verkauf seit Ende 2022 markierte. Laut Executive Chairman Michael Saylor war dieser Schritt rein struktureller Natur und diente zweckgebunden dazu, laufende Dividendenverpflichtungen für die neu emittierten Vorzugsaktien des Typs STRC zu bedienen. Nur eine Woche nach dieser vieldiskutierten Kehrtwende kehrte das Unternehmen jedoch zur gewohnten Akkumulationslogik zurück und meldete den Zukauf von weiteren 1.550 Einheiten für rund 101,3 Millionen US-Dollar. Experten wiesen darauf hin, dass trotz der Verkaufs-Schlagzeilen die Netto-Zukäufe die Abgänge weiterhin bei Weitem übersteigen und die fundamentale Ausrichtung unberührt bleibt.

So steht es um die Strategy-Aktie

Die Strategy-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten an der US-Techbörse NASDAQ rund 68 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn ging es für die Anteilsscheine rund 18 Prozent abwärts. Zuletzt notierten sie bei 123,97 US-Dollar (Stand: 12.06.2026). Parallel ging es für den Bitcoin innerhalb der letzten zwölf Monate rund 39 Prozent abwärts; seit Jahresbeginn schlägt ein Minus von rund 27 Prozent zu Buche (Stand: 14.06.2026).

Laut TipRanks zeigen sich die Analysten dennoch zuversichtlich für die Strategy-Aktie. In den letzten drei Monaten haben 14 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für Strategy abgegeben. Von diesen empfehlen zwölf die Aktie zum Kauf und zwei raten zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es derweil keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 315,38 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 570,00 US-Dollar und die niedrigste bei 163,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 154,40 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 123,97 US-Dollar.

Direktinvestments versus Strategy-Aktie

Für Marktteilnehmer stellt sich die Frage, ob ein direktes Engagement in Krypto-Assets oder der Kauf der Unternehmensaktie die vorteilhaftere Allokation darstellt. Die Aktie bietet durch das Fremdkapital-Konstrukt eine eingebaute Outperformance-Option in bullishen Marktphasen, da der Net Asset Value pro Aktie durch die gehebelten Käufe überproportional steigen kann. Demgegenüber steht das Risiko, dass bei anhaltender Stagnation oder makroökonomischen Schocks, getrieben durch eine hartnäckige Inflation, die Prämie der Aktie auf den tatsächlichen Bitcoin-Bestand implodiert. Zudem müssen Investoren berücksichtigen, dass das traditionelle Softwaregeschäft zwar stabile Erträge liefert, diese aber kaum ausreichen würden, um den Schuldendienst im Falle eines vollständigen Markteinbruchs allein zu tragen.

Fazit für Anleger

Die Strategy-Aktie dürfte auch weiterhin zu den am heißesten diskutierten Vehikeln am Kapitalmarkt gehören. Für risikobewusste Anleger könnte sich die Aktie als eine opportunistische Beimischung im Depot erweisen, sofern von einer Fortsetzung des säkularen Aufwärtstrends bei digitalen Assets ausgegangen wird. Wer hingegen die direkten Kontrahentenrisiken sowie die bilanzielle Hebelwirkung der Wandelanleihen meiden möchte, dürfte mit einem Direkterwerb des Underlyings eine prognostizierbarere Volatilität wählen. Letztlich könnte der Erfolg des Unternehmens maßgeblich davon abhängen, ob das Management die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten fortlaufend in die Zukunft rollen kann, ohne die bestehenden Aktionäre durch massive Kapitalerhöhungen zu stark zu verwässern.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.