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23.11.2026 15:01:16
Strategy’s Bitcoin Holdings Are Worth More Than Its Market Cap. Is It a Buy?
MSCI's decision to remove Strategy (NASDAQ:MSTR) from major indexes has created new selling pressure. Yet the company's Bitcoin holdings are worth more than its stock market capitalization, raising an intriguing valuation question. A Bitcoin rebound could unlock significant upside, but preferred dividends, interest obligations, and access to new capital may determine whether investors benefit from that recovery.
Stock prices used were the market prices of Nov. 16, 2026. The video was published on Nov. 21, 2026.
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