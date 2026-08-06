|
06.08.2026 10:55:00
Strategy's Michael Saylor Is Making a Strong Case Against a Proposed New Bitcoin Upgrade. Here's What That Means for Bitcoin.
This summer, a surprisingly high-spirited debate has been taking place about the future of Bitcoin (CRYPTO: BTC). At the heart of this debate is Bitcoin Improvement Proposal 110 ("BIP-110"), which has the potential to become the biggest change to Bitcoin in nearly a decade.What's particularly noteworthy is that one of the loudest voices in the debate has been Michael Saylor of Strategy (NASDAQ: MSTR). His company now owns approximately 4% of all Bitcoin in circulation, and he's understandably concerned about what happens to his $54 billion investment in Bitcoin.What does the involvement of Michael Saylor mean for the average crypto investor regarding Bitcoin?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1559
|
0,0037
|
|
0,32
|Japanischer Yen
|
182,43
|
-0,1100
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8572
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9344
|
-0,0013
|
|
-0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,0678
|
0,0268
|
|
0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.