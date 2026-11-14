Strategy's Michael Saylor Says Bitcoin Is Now a Bipartisan Issue That Crosses Party Lines. Here's Why He's Right.

After the Democrats swept both the House and Senate in the midterm elections, investor sentiment in the crypto market quickly turned bearish. The crypto industry spent a reported $176 million on over 100 midterm election races, with very little to show for it.

But not all is lost. According to Michael Saylor, founder and executive chairman of Strategy (NASDAQ: MSTR), formerly known as MicroStrategy, Bitcoin (CRYPTO: BTC) is now a bipartisan issue, saying, "The case for holding Bitcoin crosses party lines."

He's right. Even with a Democratic majority in both the House and Senate, Bitcoin can still go higher.

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