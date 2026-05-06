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06.05.2026 07:37:57
Strategy’s Michael Saylor signals potential shift to Bitcoin sales
The company has floated the idea that it may at some point have to liquidate some of its hoard to meet its...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Devisenkurse
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