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01.06.2026 18:31:00
Strategy’s stock drops after rare bitcoin sale tests ‘never sell’ narrative
Strategy’s stock slid Monday after the company disclosed a rare bitcoin sale, rattling investors who have long treated the company as a one-way bet on the cryptocurrency.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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