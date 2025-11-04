|
05.11.2025 00:24:00
Strategy’s stock falls to 7-month low. Why the leveraged bitcoin play is losing steam.
Shares of Strategy ended at their lowest level in seven months, a sign that investors may be growing cautious about Saylor’s highly leveraged bitcoin-buying playbook.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1471
|
-0,0016
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
176,6663
|
0,1763
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,881
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9305
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
8,9191
|
-0,0095
|
|
-0,11
