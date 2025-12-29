|
29.12.2025 23:09:00
Strategy’s stock falls to fresh lows after using more share sales to buy bitcoin
The company’s shares fell to a 15-month low amid a decline in bitcoin prices and another dilutive share sale.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1773
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,72
|
-0,5700
|
|
-0,31
|Britische Pfund
|
0,8718
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Schweizer Franken
|
0,9291
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,1497
|
0,0012
|
|
0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.