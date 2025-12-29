29.12.2025 23:09:00

Strategy’s stock falls to fresh lows after using more share sales to buy bitcoin

The company's shares fell to a 15-month low amid a decline in bitcoin prices and another dilutive share sale.
Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

