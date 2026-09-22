Strategy's Stock Has Soared 40% in the Past Month as It's Buying Bitcoins Again

Bitcoin (CRYPTO:BTC) has been rising recently, hitting levels it hasn't been at in months. On Tuesday, it was up around $86,000. Amid this excitement, one stock that's been going on for the ride is Strategy (NASDAQ:MSTR), whose business has centered around loading up on Bitcoins. While it was famous for claiming it would never sell, only to do so multiple times this year, it's back to buying again.

Strategy's stock has surged more than 40% in just the past month, as the excitement around crypto has investors bullish on it yet again. Could this be the start of a much larger rally for Strategy, or is it likely to give back some gains?

Image source: Getty Images.

Continue reading