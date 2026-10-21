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21.10.2026 21:00:34
Strive's Jeff Walton Sees $1 Trillion Bitcoin Opportunity in Credit Markets
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Japanischer Yen
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