|Wertentwicklung im Fokus
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12.04.2026 11:03:15
Sui: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Sui wurde am 11.04.2025 zu einem Wert von 2,189 USD gehandelt. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,69 Sui in seinem Depot. Da sich der Wert von Sui am 11.04.2026 auf 0,9414 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,01 USD wert. Das entspricht einem Minus von 56,99 Prozent.
Am 29.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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