Sui: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Engagement in Sui hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 28.03.2025 notierte Sui bei 2,505 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in SUI investiert hat, hat nun 399,18 Sui im Portfolio. Da sich der Wert von Sui am 28.03.2026 auf 0,8580 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 342,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,75 Prozent verringert.

Am 28.03.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8580 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4,328 USD..

Redaktion finanzen.net