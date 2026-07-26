|Hochrechnung
|
26.07.2026 11:03:15
Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr war ein Sui 3,944 USD wert. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,36 Sui in seinem Depot. Da sich der Wert von Sui am 25.07.2026 auf 0,7106 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,98 Prozent abgenommen.
Am 28.06.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6807 USD. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1373
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
186,4
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8545
|
-0,0001
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9303
|
0,0010
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
8,9196
|
-0,0038
|
|
-0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.