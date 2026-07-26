Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Sui Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Sui 3,944 USD wert. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,36 Sui in seinem Depot. Da sich der Wert von Sui am 25.07.2026 auf 0,7106 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,98 Prozent abgenommen.

Am 28.06.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6807 USD. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net