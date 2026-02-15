Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Sui Investoren gebracht.

Am 14.02.2025 kostete Sui 3,561 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 280,81 Sui in seinem Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 14.02.2026 gerechnet (1,029 USD), wäre das Investment nun 288,85 USD wert. Mit einer Performance von -71,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8819 USD. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net