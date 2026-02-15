|Lohnendes SUI-Investment?
|
15.02.2026 11:03:14
Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Am 14.02.2025 kostete Sui 3,561 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 280,81 Sui in seinem Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 14.02.2026 gerechnet (1,029 USD), wäre das Investment nun 288,85 USD wert. Mit einer Performance von -71,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8819 USD. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1872
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
181,327
|
0,0370
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8692
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9122
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,2735
|
-0,0010
|
|
-0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.