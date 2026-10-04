|SUI-Investition im Fokus
|
04.10.2026 11:03:16
Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
Sui kostete gestern vor 1 Jahr 3,581 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 279,25 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,183 USD), wäre die Investition nun 330,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,95 Prozent abgenommen.
Am 18.08.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Bei 3,630 USD erreichte Sui am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1253
|
0,0012
|
|
0,10
|Japanischer Yen
|
177,71
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8503
|
-0,0017
|
|
-0,20
|Schweizer Franken
|
0,9335
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,8301
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.