Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Sui verlieren können.

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 3,581 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 279,25 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,183 USD), wäre die Investition nun 330,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,95 Prozent abgenommen.

Am 18.08.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Bei 3,630 USD erreichte Sui am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net