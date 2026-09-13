|Krypto-Investment
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13.09.2026 11:03:14
Sui: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,719 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 268,90 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 12.09.2026 auf 0,7244 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194,80 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,52 Prozent abgenommen.
Am 18.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,893 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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