|Frühe Anlage
|
29.11.2026 11:03:15
Sui: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 28.11.2025 wurde Sui bei 1,523 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 65,65 SUI. Die gehaltenen Coins wären am 28.11.2026 42,93 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,6539 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,07 Prozent.
Am 29.11.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6412 USD. Am 06.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,906 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0935
|
-0,0038
|
|
-0,35
|Japanischer Yen
|
174,65
|
-0,1300
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8349
|
-0,0025
|
|
-0,30
|Schweizer Franken
|
0,9136
|
-0,0016
|
|
-0,17
|Hongkong-Dollar
|
8,5619
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.