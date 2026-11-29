Bei einem frühen Engagement in Sui hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.11.2025 wurde Sui bei 1,523 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 65,65 SUI. Die gehaltenen Coins wären am 28.11.2026 42,93 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,6539 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,07 Prozent.

Am 29.11.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6412 USD. Am 06.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,906 USD.

Redaktion Finanzen.net