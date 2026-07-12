Krypto-Investment im Blick 12.07.2026 11:03:16

Sui: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Sui: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Sui-Investition verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,390 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 295,01 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 11.07.2026 gerechnet (0,7307 USD), wäre die Investition nun 215,55 USD wert. Damit wäre das Investment um 78,44 Prozent gesunken.

Am 28.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6807 USD. Am 27.07.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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