Sui: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 2,366 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 4 227,04 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 31.10.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0,8983 USD 3 797,19 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 62,03 Prozent verkleinert.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 02.11.2025 bei 2,355 USD..

Redaktion Finanzen.net