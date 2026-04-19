Sui: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Sui verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2,120 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 471,65 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 452,09 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0,9585 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 54,79 Prozent verringert.

Am 29.03.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4,328 USD..

Redaktion finanzen.net