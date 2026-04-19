|Langfristiges Investment
|
19.04.2026 11:03:14
Sui: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2,120 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 471,65 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 452,09 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0,9585 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 54,79 Prozent verringert.
Am 29.03.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4,328 USD..
Redaktion finanzen.net
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