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03.11.2026 13:57:07
Swiss Blockchain Federation: So kann die Schweiz bei der Finanzinfrastruktur mithalten
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Die Schweiz liegt gemäss einer neuen Studie bei der Finanzinfrastruktur im Mittelfeld. Schwächen sind die Umsetzung der Regulierung durch die Finma, die beschränkte Marktgrösse und fehlende Anwendungen der künstlichen Intelligenz, hält die Swiss Blockchain Federation fest.
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