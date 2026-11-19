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19.11.2026 07:00:00
Sygnum: Schon eine kleine Umschichtung aus KI-Aktien könnte Bitcoin beflügeln
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Eine Verschiebung von 0,75 Prozent des Nasdaq-Marktwerts in Kryptowährungen könnte deren Marktkapitalisierung um mehr als 60 Prozent steigern. Zu diesem Schluss kommt die Schweizer Digital-Asset-Bank Sygnum in ihrem Ausblick für 2027.
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