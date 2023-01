Taboo Token (TABOO) seigt um 200 % in einer Woche – Diese beiden Coins könnten das schon bald toppen

Die vergangene Woche war für den gesamten Kryptomarkt eine der besten seit langer Zeit. Im 7-Tages-Schnitt steigt der Bitcoin um mehr als 10 % und Ethereum steigt auch um 8 % an. Nachdem gestern eine Verschnaufpause eingelegt wurde, haben die Bullen inzwischen die Verluste schon bald wieder aufgeholt. Dabei ist in den letzten Tagen in den Trends von Coinmarketcap immer wieder der Taboo Token (TABOO) aufgetaucht. Inzwischen beläuft sich das Plus, das der Coin in 7 Tagen hingelegt hat, auf 200 %. Damit zählt TABOO eindeutig zu den größten Gewinnern in diesem Jahr. Zumindest bis jetzt. Denn wie es aussieht, könnten mit dem RIA und dem MEMAG-Token schon bald die nächsten beiden Coins kommen, die eine ähnlich starke Performance hinlegen. Während bei Calvaria – Duels of Eternity der Presale schon bald endet, steht bei MEMAG die nächste Preiserhöhung bevor.

Beim TABOO-Token handelt es sich – wie der Name schon vermuten lässt – um einen Coin, der sich mit der Erwachsenen-Industrie befasst. Auf einer Plattform, auf der Qualität wieder über Quantität stehen soll und Darsteller sich einem strengen Bewerbungsprozess unterziehen, werden diese für das Erstellen von Content mit dem Taboo-Token belohnt. Durch den Run der letzten Tage ist die Marktkapitalisierung zwischenzeitlich auf ein Hoch von knapp 20 Millionen Dollar gestiegen. Nach dem Anstieg hat der Coin allerdings immer noch genug Luft nach oben: Derzeit notiert der Kurs rund 97 % unter dem Allzeithoch 0,05237 Dollar bei 0,001275 USD. Auch wenn der Kurs inzwischen eine Verschnaufpause eingelegt hat, ist hier also noch enormes Wachstumspotenzial vorhanden. Ähnlich sieht die Situation auch beim RIA-Token und beim MEMAG aus. Der RIA steuert auf das Ende der Presale-Phase zu und der MEMAG erreicht Tag für Tag neue Meilensteine im Presale. Diese beiden Coins könnten bei ihrem Launch die Performance des Taboo-Tokens der letzten Tage noch deutlich in den Schatten stellen.

Calvaria – Duels of Eternity (RIA)

Der $RIA ist der Coin, den man beim Play 2 Earn Game Calvaria – Duels of Eternity verdienen kann. Hierbei handelt es sich um ein NFT-Sammelkartenspiel. Mit 3D-Kreaturen, die sich in 3 Armeen aus der Unterwelt aufteilen, können Spieler gegen andere Spieler antreten oder ihre NFTs auf dem eigenen Marktplatz handeln. Da es das Game für den PC und auch in einer mobilen Version geben wird und auch eine kostenlose Version verfügbar sein wird, die auch Spieler anspricht, die sich nicht mit Kryptowährungen beschäftigen, ist die Zielgruppe hier riesig.

Das macht den $RIA zu einem Coin, der schon bald durch die Decke gehen könnte. Das sehen auch viele Investoren so. Der Presale des RIA–Tokens sollte laut Countdown auf der Website noch 11 Tage dauern, allerdings sind nur noch 7 % der Coins verfügbar. Damit dürfte der Vorverkauf schon deutlich früher enden und wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen, sollte sich beeilen.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Bei Meta Masters Guild handelt es sich um eine Web3 Mobile Gaming Plattform, um die schon jetzt ein Hype entstanden ist, bevor die ersten Games überhaupt erschienen sind. 3 Spiele sind bereits in der Entwicklung, bei denen der Spielspaß wieder im Vordergrund stehen soll und das Earning von Coins zur Nebensache als Bonus obendrauf werden soll. Eine Plattform, die alles bietet, was das Gamerherz höher schlagen lässt. Mit Items, die dem Spieler auch wirklich gehören, da diese als NFT zur Verfügung gestellt werden. Somit kann man frei über diese verfügen, sie handeln oder im Metaverse präsentieren. Das Konzept erfreut sich größter Beliebtheit, der Presale schreitet in großen Schritten voran.

Tag für Tag werden hier neue Meilensteine erreicht – inzwischen wurden durch den Vorverkauf des MEMAG-Tokens mehr als 700.000 Dollar umgesetzt. Die Summe hat sich in kürzester Zeit verdoppelt. In 9 Tagen wird der Preis im Presale von 0,010 USDT auf 0,013 USDT angehoben. Damit können Investoren, die vor dieser Preiserhöhung einsteigen, einen garantierten Buchgewinn von 30 % verzeichnen. Mit dem Listing an den Exchanges kann der Coin in weiterer Folge noch deutlich höher ansteigen. Spätestens beim Launch der ersten Spiele ist hier mit einer Kursexplosion zu rechnen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

