Tamadoge: Bybit-Listing für Donnerstag, 27. April bestätigt – weitere Top CEX-Notierungen stehen bevor – Kursexplosion voraus?

Montag, 24. April 2023 – Der Play 2 Earn Meme-Coin Tamadoge wird am Donnerstag, 27. April um 8 Uhr UTC an der führenden Kryptobörse ByBit gelistet. ByBit ist laut der führenden Datenseite CoinGecko derzeit die viertplatzierte Börse mit einer Top-Bewertung von 10. Die Börse setzt täglich ein Handelsvolumen von 500 Millionen Dollar um.

Im Vorfeld der Ankündigung verzeichnete der Kurs des TAMA-Tokens einen Anstieg von über 200 %. Diese Gewinne sind wahrscheinlich nur der Anfang, da das Team sagt, dass weitere Top-5-Börsennotierungen folgen werden.

Steht ein massiver Anstieg beim Tamadoge-Kurs bevor?

Im Vorfeld der Ankündigung des Teams war der TAMA-Kurs von einem volatilen Handel betroffen, bei dem die einen Gewinne verbuchten, während die anderen attraktive Einstiegspunkte nutzten. Doch gerade aus einer solchen Volatilität heraus entwickeln sich starke Aufwärtsbewegungen. Letztendlich hat der Kursrückgang in der Stunde vor der Ankündigung die Tür für neue Käufer geöffnet.

Die nächsten Tage – ganz zu schweigen vom Rest des Jahres – sind aufregende Zeiten für Token-Inhaber und diejenigen, die auf der Suche nach dem nächsten Meme-Coin sind, der ähnlich wie Shiba Inu und Dogecoin in ihrer Blütezeit in die Höhe schießt.

Massive Liquiditätszufuhr beginnt jetzt – weitere Top 5 CEX-Listings für Juni und Juli unterzeichnet

Unabhängig von der kurzfristigen Preisvolatilität wird Tamadoge in den kommenden Tagen und Wochen einen enormen Anstieg des Handelsvolumens erfahren. Laut CoinGecko ist TAMA derzeit der Meme-Coin mit dem sechsthöchsten Handelsvolumen (7.959.013 $).

Wenn mehr Händler und Investoren nach der Nachricht von Bybit und dem anschließenden Listing von dem Token erfahren, wird eine Flut von Liquidität in das Handelspaar fließen. Bybit verzeichnet monatlich mehr als 20 Millionen Besuche, was der Tamadoge-Community einen enormen Auftrieb geben wird. Die Börse veröffentlicht auch Daten zu den Reserven, um ihren Kunden die zusätzliche Sicherheit zu geben, dass alle Einlagen sicher und verbucht sind.

Da die guten Nachrichten von TAMA nicht abreißen, hat das Team bekannt gegeben, dass im Juni und Juli Börsen wie Huobi, Coinbase, Kraken, Binance oder Kucoin der TAMA-Armee als Partnerbörsen beitreten werden. Jedes weitere Listing erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Tamadoge schließlich an allen führenden Kryptobörsen gelistet wird.

Jon Bishop – ehemaliger Head of Mobile bei Outreach Games – leitet jetzt Tamadoge

Tamadoge hebt sich von der Masse der Meme-Coins durch seine solide Teamführung und erfolgreiche Produktentwicklung ab. Die Einstellung von Jon Bishop, einem Veteranen der Spieleindustrie, als CEO hat die Kryptowelt aufhorchen lassen. Bishop bringt enorme Erfahrung mit, da er zuvor leitende Positionen in den Bereichen Fintech, Krypto und Gaming innehatte und für Unternehmen wie eBay, PayPal, Coda und Outright Games (als letztes Unternehmen) – tätig war.

Zuletzt war er als Head of Mobile bei Outright Games tätig, einem Verlag, der Spiele für große IP-Marken wie Peppa Pig, Bratz und PAW Patrol und andere entwickelt. Outright Games ist der weltweit größte Herausgeber von Kinderspielen. Falls diese Referenzen nicht ausreichen, um die Euphorie der Investoren zu wecken, war Bishop zuvor Marketingdirektor bei Huobi Global, der drittgrößten Kryptowährungsbörse der Welt.

Fünf Arcade-Spiele mit einfachem Spielansatz für den Massenmarkt gestartet – App kommt im Mai

Seit Bishops Ernennung wurden fünf Arcade-Spiele auf den Markt gebracht und ein neues Onboarding-System für Spieler eingeführt, das bedeutet, dass man die Spiele allein mit einer E-Mail-Adresse spielen kann, wie Community-Manager Tom Harper betonte, und bald auch mit einem Facebook-Konto. Außerdem soll im Mai die mit Spannung erwartete Smartphone-App veröffentlicht werden, die mit dem Start des Tamadoge Pet Store einhergehen könnte.

Introducing Tom Harper, the top doge of our awesome crypto community and bringer of the latest Tama (p)update.



Give the update a watch, show Tom some love and be sure to come join the TamaChatter in our channels. https://t.co/O4mpw5HEqF — TAMADOGE (@Tamadogecoin) April 14, 2023

Darüber hinaus bietet die Transaktionsaktivität im Tamadoge Pet Store, in dem kosmetische Gegenstände für Tamadoge Pets gekauft werden können, den Tokenomics aufgrund des damit verbundenen Verbrennungsmechanismus eine deflationäre Wirtschaft. Das Äquivalent von 10 % aller Kaufbeträge wird verbrannt, wodurch das Angebot reduziert wird. Tamadoge ist führend, wenn es darum geht, die Kluft zwischen Web2 und Web3 zu überbrücken, und beweist jeden Tag, dass das Tamadoge-Ökosystem es ernst meint mit seinem Ziel, Web3-Gaming zum Mainstream zu machen.

Bisher haben rund 25.000 Spieler ihre Fähigkeiten in der Spielhalle von Tamadoge getestet, noch bevor sie auf mobile Geräte portiert wurden. Für Krypto-Gaming ist das eine beeindruckende Zahl. Tatsächlich hat Tamadoge laut DappRadar-Daten mehr aktive Nutzer als Decentraland und The Sandbox zusammen. Tamadoges clevere Mischung aus Meme-Coin und dem Tamagotchi-Wahn, der Asien und die Welt im Sturm eroberte und immer noch einen festen Platz im Internet-Zeitgeist einnimmt, garantiert eine wachsende Community für den Coin.

Betreten Sie das Tamaverse mit der Augmented-Reality-gestützten App

Und dann gibt es noch das Tamaverse, das potenzielle Investoren in Betracht ziehen sollten, wenn die volle Funktionalität der Augmented-Reality-App (AR) eingeführt wird. Mit dem AR/VR Mixed-Reality-Headset von Apple, das auf der Entwicklerkonferenz im Juni angekündigt werden soll, und den jüngsten Schritten von Snapchat in diesem Bereich, wird das Interesse an AR wahrscheinlich explodieren.

Um das Tamaverse zu betreten, brauchen die Spieler kein Headset, denn auch hier ist eine Massenanwendung geplant. AR wird noch in diesem Jahr in die App integriert. Sie wird es den Spielern ermöglichen, ihr Tamadoge Pet rund um die Uhr zu pflegen und zu erziehen sowie mit ihm in der realen Welt zu interagieren. Wenn das Tamadoge Pet eines Spielers wächst (man kann mehr als ein Pet haben) und in der Rangliste nach oben klettert, wird es in der Lage sein, in einer fesselnden, bahnbrechenden Spielumgebung mit anderen Pets zu kämpfen.

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um in Tamadoge und die Zukunft des Casual Gaming zu investieren

Bei Tamadoge ist derzeit viel los, und so ist es nicht verwunderlich, dass Analysten dem TAMA-Kurs einen weiteren Anstieg voraussagen. TAMA kann an 17 zentralen Kryptobörsen und ab dem 27. April auch auf Bybit gekauft werden, also an insgesamt 18 Börsen.

