Tamadoge engagiert Gaming-Schwergewicht Jon Bishop als CEO und Token steigt nach Serie von Aktivitäten

Tamadoge ist ein Memecoin und ein Play-to-Earn-Projekt, welches nun Jon Bishop zu seinem neuen CEO ernannt hat. Dabei findet die Ernennung des neuen Geschäftsführers zu einem spannenden Zeitpunkt statt. Denn Tamadoge führt momentan eine ganze Reihe von Gelegenheitsspielen in seiner eigenen Spielhalle ein. Das Erste von den insgesamt fünf Spielen mit dem Namen Super Doge wurde mit großer Begeisterung vor Kurzem veröffentlicht.

Allerdings sollen die ersten 5 Kryptogames nur der Anfang sein. Denn Jon hat den Auftrag, dass sich Tamadoge zu der führenden Web3-Gaming-Plattform entwickelt. Dafür soll er seine Expertise über Kryptowährungen und Spiele nutzen, um einzigartig fesselnde Spielerlebnisse zu erschaffen, welche die Nutzer ansprechen und zu tausenden anziehen.

Das ambitionierte Team will dabei wesentlich mehr liefern, als ursprünglich auf dem Whitepaper geplant war und kann seine Community mehrfach positiv überraschen. Für die kommende Zeit ist eine neue Roadmap von dem Team geplant, mit welcher sich jederzeit über die aktuellen Fortschritte des Projekts und den Stand der Dinge informiert werden kann.

Jon Bishop hat sich in der Branche einen Namen gemacht und bringt eine große Expertise mit. Denn zuvor war dieser bereits in leitenden Positionen in den Bereichen Fintech, Krypto und Gaming für Unternehmen wie eBay, PayPal, Coda und Outright Games tätig, dem weltweit größten Herausgeber von Kinderspielen.

Jon Bishop war in seiner vorherigen Stellung als Head of Mobile für Outright Games tätigt. Dies ist ein Spielpublisher, welcher Games für große Marken wie Peppa Pig, Bratz und PAW Patrol entwickelt. Davor war er der Marketingdirektor von Huobi Global, welches weltweit die drittgrößte Kryptobörse ist.

Jetzt in Potenzial der GameFi-Plattform investieren!

Web3-Spiele sollen besseres Spielerlebnis als F2P bieten

Jon Bishop äußerte sich zu seiner Ernennung mit: „Ich freue mich darauf, die Tamadoge-Plattform zum größten Web3-Gaming-Projekt zu machen, das es gibt. Wir haben eine lange und ehrgeizige Roadmap geplant und ein Weltklasse-Team, das uns bei der Unterstützung hilft. Ich kann kaum abwarten, die Roadmap mit der Community zu teilen.“

Zu den näheren Zielen sagte Bishop: „Web3-Spiele sollten sich wesentlich besser entwickeln, als sie es derzeit tun. Meine Arbeitstheorie ist, dass sie sich zu sehr auf Web3 konzentrieren und nicht auf das Spielerlebnis selbst. Wir werden den Fokus auf ein großartiges Erlebnis setzen, welches Tausende von neuen Nutzern in das Web3 einbindet.“

Bezüglich des Unterschiedes zu Free-to-Play meinte er zudem: „Web3-Gamging kann nicht nur mit dem Free-to-Play, dem dominierenden Einnahmemodell der vergangenen 10 Jahre, mithalten, sondern ist auch besser für den Nutzer. Web3 bietet neue innovative Monetarisierungsmodelle, die nicht im Widerspruch zum Nutzererlebnis stehen, wie es bei Free-to-Play der Fall ist, das heißt der Traum von hohen Einnahmen und großartigen Spielerlebnissen ist mit Web3-Gaming möglich.“

Jetzt rechtzeitig in Tamadoge vor Releases investieren!

Super Doge schon live und 4 weitere Arkade-Spiele in Entwicklung

Das allererste Spiel von Tamadoge Arcade ist Super Doge und wurde am 25. Januar gelauncht. Es hat bisher schon ein positives Feedback von seiner Community erreicht und eine enorme Spielzeit erzielt. So wurde Super Doge bereits innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als 80 Stunden gespielt. Währenddessen kämpften die Spieler gegen böse SECKnight und haben Münzen auf Tama Island gesammelt.

Dabei handelt es sich um ein einfaches, aber unterhaltsames Browserspiel. Es kann sowohl kostenlos in einer Free-to-Play-Version und mit Play-to-Earn gespielt werden. Damit die Nutzer Belohnungen verdienen können, benötigen sie jedoch einen Tamadoge NFT.

Diese lassen sich momentan auf OpenSea für einen Mindestpreis von 0,2 ETH für ein gewöhnlichen Tamadoge und 0,4799 ETH für ein seltenes Haustier erwerben. Die besten Attribute und Werte von allen innerhalb des Hauptspiels haben jedoch die sehr seltenen Tamas, welche zurzeit für einen Grundpreis von 4,9 ETH gehandelt werden. Allerdings sind von diesen nur 25 % über die Marktplätze erhältlich.

Für die Teilnahme an dem Spiel müssen die Gamer 1 Tama pro Spiel mit Super Doge bezahlen. Dabei müssen sie ein Level erfolgreich abschließen, um in der Rangliste aufzusteigen und Belohnungen zu verdienen.

In der kommenden Zeit sollen auf Tamadoge Arcade noch 4 weitere Spiele veröffentlicht werden: To The Moon, Tama Blast, Tamadoge Run und Rocket Doge. Sie sollen bereits in den kommenden Wochen gelauncht werden. Weitere Details dazu erfolgen in Kürze.

Jetzt frühzeitig niedrige Preise von $TAMA sichern!

Tamadoge Arcade ist erst der Anfang

Vor dem Launch des Hauptspiels ist Tamadoge Arcade erst der Auftakt. In der Hauptanwendung züchten, füttern und trainieren die Nutzer ihr Haustier. In Anlehnung an den Tamagotchi-Kult der 90er-Jahre verwenden die Nutzer die Tamadoge-NFTs, um ihre spielerischen Leistungen zu verbessern sowie TAMA-Belohnungen zu verdienen.

Im Unterschied zu Tamagotchis können die Tamas aber wie bei Pokémon Go live erlebt werden. Dafür entwickelt das Team eine Augmented-Reality-App, mit welcher die Haustiere vom Bildschirm in die echte Welt hüpfen können, um diese zu erkunden und nach Preisen zu jagen.

Innerhalb der Tamadoge-Tierhandlung können die Spieler benötigte Extras wie Futter, Kleidung, Spielzeug und optische Objekte für ihre Haustiere erwerben. Somit erhalten die Nutzer nicht nur alles Wichtige für die Spielmechanik, sondern können ihre Haustiere dabei auch noch vollständig anpassen.

Zudem wird der deflationäre Token dadurch auch im Wert gesteigert. Denn bei allen Einkäufen über die Tamadoge-Tierhandlung werden 5 % der Coins verbrannt und somit das Angebot von Tamadoge dauerhaft verringert. Durch die Reduzierung der Coinmenge wird wiederum tendenziell der Preis der verbliebenen Token gesteigert.

Jetzt in vielfältiges Tamadoge investieren!

Partnerschaft mit CryptoCard ermöglicht Ausgabe für echte Waren

Zudem hat Tamadoge noch eine weitere wichtige Errungenschaft erreicht. Denn es wurde eine Partnerschaft mit CryptoCart aufgebaut, welche den Investoren von Tamadoge ermöglicht, dass sie ihre Token für echte Waren ausgeben.

@elonmusk once again offered @McDonalds to accept #Dogecoin as a new #cryptocurrency payment method for their burgers $TAMA is already accepted worldwide by many top retailers, thanks to @cryptocartcc!



Learn more! https://t.co/MLKlDGkwjV — TAMADOGE (@Tamadogecoin) January 30, 2023

Damit hat sich TAMA auch anderen Projekten wie Polygon, ApeCoin und Chainlink in Bezug auf die Partnerschaft mit CryptoCart angeschlossen.

Die Halter der Token können mit ihnen nun alles von Gutscheinkarten und Schönheitsartikeln bis zu Smartphones und Spielekonsolen kaufen. Somit erhalten die Coins noch einmal eine wesentlich höhere Nützlichkeit.

TAMA Token steigt schnell – Wo kann man ihn kaufen?

Während all der aufregenden Neuigkeiten rund um Tamadoge konnte der Token in den vergangenen 2 Wochen um rund 45 % ansteigen. Dabei hat er jetzt den starken Widerstand bei 0,2 US-Dollar gefunden.

Bisher ist $TAMA schon auf über einem Dutzend zentralen und dezentralen Handelsplätzen gelistet. Dazu gehören auch große Kryptobörsen wie OKX und Gate.io sowie die führende DEX Uniswap. Zudem wurde schon ein Antrag für eine Notierung auf der größten Kryptobörse Binance gestellt.

Bemerkenswert ist auch, dass es von Tamadoge im Unterschied zu anderen Memecoins nur eine sehr geringe Menge von 2 Mrd. Token gibt. So sind von Dogecoin beispielsweise 132 Mrd. und von Shiba Inu sogar 550 Billionen vorhanden. Zudem ist TAMA deflationär und bietet einen einzigartigen Nutzen.

Jetzt frühzeitig in deflationäres Tamadoge investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.