Tamadoge wird am 27. April an einer der Top 5 Krypto-Börsen notiert – 234% Kurssprung in Sicht?

Freitag, 14. April 2023 – Die Play to Earn (P2E)-Gaming-Plattform Tamadoge (TAMA) wird am 27. April an einer der Top-5-Kryptobörsen notieren und die Käufer stürzen sich wieder auf den Meme-Coin, der ebenfalls einen starken Nutzen mit sich bringt. Diese neuesten Nachrichten kommen nach dem erfolgreichen Start von fünf Play 2 Earn Arcade-Spielen, während das Projekt seine Roadmap-Meilensteine bis zum Start der Haupt-App später in diesem Jahr durchläuft.

Obwohl das Team den Namen der Tier-1-Börse nicht vor dem 24. April bekannt geben wird, wird die Börse, um die es sich handelt, einen Liquiditätsschub für TAMA-Token-Handelspaare bringen. TAMA wird derzeit an der OKX-Börse bei $0,0122 gehandelt, nachdem der Kurs von einem Tageshoch von $0,0133 zurückgegangen ist, was immer noch einem Anstieg von 16 % entspricht.

Der Top Meme-Coin Tamadoge hat eine starke Unterstützung bei $0,0114 erreicht, was ein gutes Zeichen für eine mögliche bevorstehende Preisexplosion ist. OKX ist laut der Krypto-Daten-Website Coinmarketcap die sechstgrößte Kryptobörse. Tamadoge ist an 15 Börsen gelistet. Aufmerksame Anhänger des Projekts werden wissen, dass Tamadoge vor kurzem an einem Wettbewerb teilgenommen hat, der von einer führenden Kryptobörse organisiert wurde, aber alle Details werden am Montag, dem 24. April, endgültig enthüllt werden.

Tamadoge Token Preis Aktion beginnt heiß zu werden

Während der Countdown für die jüngste Notierung weiterläuft, hat sich das Handelsvolumen in den letzten Stunden beschleunigt. Laut den aggregierten Daten von Coinmarketcap ist der Preis in den letzten 24 Stunden um 4,5 % auf 0,0121 $ gestiegen. Obwohl es im späten asiatischen Handel einige Verkäufe gab, zeugt das hohe Volumen, das in den letzten Stunden in das Handelspaar TAMA/USDT (siehe 3-Stunden-Chart unten um 8.20 UTC) geflossen ist, von einem wahrscheinlichen zinsbullischen Interesse, das sich heute entwickelt.

Tamadoge hat den wichtigen Widerstand bei $0,0124 überwunden und die wichtige Ichimoku-Cloud auf dem 12-Stunden-Chart (unten) durchbrochen. Obwohl der Kurs gegen Ende des asiatischen Handels einige Gewinne wieder abgegeben hat, zeigt das Durchbrechen der Ichimoku-Cloud eine ernsthafte Absicht – die nächste Widerstandsmarke bei $0,014 wird wahrscheinlich bald getestet werden.

Zoomt man heraus auf den 1-Tages-Chart, lassen sich drei Widerstandsbereiche ausmachen, die den Kursverlauf bestimmen dürften. Die Aussicht, dass die Notierung in 13 Tagen eine ausreichende Aufwärtsdynamik entwickelt, um diesen wichtigen Overhead-Widerstand zu überwinden, ist sehr hoch.

TAMA könnte noch vor und nach der Börsennotierung um 234 % zulegen

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es drei Ziele für Bullen, die potenziell 66 % (0,0225 $), 156 % (0,034 $) und 234 % (0,042 $) einbringen könnten. Je nach Risikoprofil und Einstiegszeitpunkt besteht für neue Anleger ein erhebliches Aufwärtspotenzial, unabhängig vom genauen Zeitpunkt.

Betrachtet man schließlich die rein technische Analyse, so zeigt ein Diagramm des gesamten OKX-Kursverlaufs von TAMA auf den ersten Blick, dass es noch ein weiter Weg ist, bis der Kurs den Nullpunkt erreicht, der erforderlich ist, um das Allzeithoch (ATH) bei 0,196 $ zu erreichen – ein Gewinn von 1.533 % gegenüber dem aktuellen Kurs wäre hier also nötig und denkbar.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die starke Unterstützung rund um die aktuellen Kursniveaus im Gegensatz zu der wahrscheinlichen Instabilität des Kurses oberhalb der drei zuvor identifizierten Widerstandsbereiche (lila) steht.

Diese Schlussfolgerung wird durch das Volumenprofil (auf der y-Achse) gestützt. Die rote Linie, die den Kontrollpunkt markiert, zeigt das Preisniveau an, bei dem die größte Stabilität herrscht, denn das ist der Preis, bei dem das Handelsvolumen am höchsten war. Das Gegenteil ist der Fall bei dem gigantischen Anstieg auf das Allzeithoch. Die Zahl der Abschlüsse auf diesen Niveaus ist weitaus geringer, was aus zinsbullischer Sicht bedeutet, dass es relativ wenig Widerstand gibt, der einen Anstieg aufhalten könnte.

Hervorragende Voraussetzungen für Tamadoge, das Allzeithoch zurückzuerobern und zu übertreffen

Allerdings wäre es auf dem Weg nach oben besser gewesen, wenn sich der Kurs konsolidiert hätte, indem er langsamer nach oben tendiert hätte, mit Pullbacks auf dem Weg. Stattdessen schoss der Kurs parabolisch in die Höhe und lockte unerfahrene Händler an, die am Ende zu den Verlierern gehörten.

Die derzeitige Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund sich stark verbessernder allgemeiner Marktbedingungen, im Gegensatz zum Beginn des Krypto-Winters, der den Rückgang vom TAMA-Allzeithochs begleitete. Dieses Mal gibt es also starke technische Daten in Verbindung mit soliden Fundamentaldaten auf der Ebene der Produktentwicklung, die der treuen Tamadoge-Gemeinde und denjenigen, die sich in den nächsten großen Meme-Coin einkaufen wollen, Zuversicht geben.

5 Arcade-Spieleinführungen untermauern solide Produktgrundlagen

Diese Nachricht folgt auf fünf erfolgreiche Veröffentlichungen von Arcade-Spielen durch das führende P2E-basierte Meme-Coin Gaming-Ökosystem. Tama Run war die jüngste und alle wurden von der wachsenden Tamadoge-Gemeinschaft gut aufgenommen. Alle Arcade-Spiele haben einen kostenlosen Übungsmodus. Um die P2E-Version zu spielen, müssen Sie Credits kaufen und Sie können eine der drei Arten von Tamadoge NFTs verwenden: gewöhnliche, seltene und sehr seltene.

Die drei Sammlungen von Tamadoge NFTs sind mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärkeattributen ausgestattet, um Ihre Erfolgschancen zu verbessern. Jede Woche werden Preise an die Gewinner der Rangliste verteilt. Wenn Sie im wöchentlichen Wettbewerb unter den ersten 20 der Rangliste landen, haben Sie die Chance, einen Teil des Preispools zu gewinnen. Der Preispool wird jede Woche neu festgelegt, so dass Sie immer die Möglichkeit haben, neu zu beginnen und zu gewinnen.

„Nachdem alle fünf Spiele ausgeliefert sind, konzentrieren wir uns auf die mobile App“ – Jon Bishop, CEO

Jon Bishop, CEO von Tamadoge, kommentierte den kürzlichen Start von Tama Run: „Das Team hat alle fünf Spiele pünktlich und wie versprochen ausgeliefert, was eine großartige Leistung ist. „Die Spiele zeigen auch erste Anzeichen von Erfolg mit über 81.000 gekauften Credits, mehr als 17.000 MAUs (monatlich aktiven Nutzern) und einer Gesamtsumme von 270.323 $TAMA, die bereits an Spieler aus den Bestenlisten ausgezahlt wurden.

„Nachdem alle fünf Spiele ausgeliefert sind, konzentrieren wir uns auf die mobile App, die bereits in Arbeit ist. Unsere Spiele auf dem Handy zu haben, ist ein entscheidender Teil unseres schnellen Wachstumsplans und wird uns zeigen, dass unser Ansatz der beste Weg ist, um Web3-Spiele zu skalieren und zu monetarisieren. Mittlerweile spielen jeden Monat 22.000 Spieler die Arcade-Spiele von Tamadoge.

Die bisher veröffentlichten Arcade-Spiele sind:

Tama Run – Verbessere deine Fähigkeiten, indem du versuchst, den Geistern, die auf dem Friedhof lauern, auszuweichen

Tama Blast – Testen Sie Ihre Fähigkeiten in diesem Präzisionsspiel und versuchen Sie, so viele Tore wie möglich zu schießen.

Rocket Doge – Hilf deinem Tamadoge, einen gefährlichen Kurs an Bord einer außer Kontrolle geratenen Rakete zu steuern.

To The Moon – Der Mond ist dein Ziel, wenn du deinem Welpen hilfst, zu neuen Höhen aufzusteigen!

Super Doge – In diesem klassischen Side-Scroller tritt Tamadoge gegen mehrere Feinde an. Sammle Coins, um zu gewinnen!

Betritt das Tamaverse

Die Arcade-Spiele sind ein Vorgeschmack auf das Hauptereignis, die Tamadoge AR-App, an der bereits gearbeitet wird. Mithilfe der Augmented-Reality-Technologie (AR) können die Spieler ihre Tamadoge-Haustiere rund um die Uhr pflegen und mit ihnen in einer Mixed-Reality-Welt interagieren.

Um das Tamaverse zu betreten, wird kein VR-Headset benötigt – nur die Smartphone-App. TAMA ist an 15 zentralen Börsen (CEXs) notiert, darunter die Top-10-Kryptobörse OKX, sowie an der führenden dezentralen Börse Uniswap.

