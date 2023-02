TARO Kurs Prognose: Wie gut wird sich der Coin von RobotEra nach seinem Launch entwickeln können?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie der Name schon sagt, dreht sich bei RobotEra alles um ein futuristisches Roboterthema, bei dem Einzelpersonen virtuelle Immobilien im Metaverse von RobotEra kaufen und besitzen können. Im RobotEra-Metaverse können Einzelpersonen ihre eigenen Spiele und Erfahrungen entwickeln, und dies wird durch den TARO-Token unterstützt.

In diesem Beitrag wird der zukünftige Preis von RobotEra (TARO) prognostiziert und es wird auf die Hintergründe des Projektes eingegangen. Der Vorverkauf von RobotEra begann am 11. November 2022 und könnte bei der derzeitigen Geschwindigkeit bereits in Q1 2023 ausverkauft sein.

Der Vorverkaufs-Token-Vorrat wird auf etwa 270.000.000 TARO geschätzt. RobotEras TARO ist ein ERC-20-Token mit einem Gesamtangebot von 1.800.000.000 TARO, von denen 270.000.000 für den Vorverkauf mit einer harten Obergrenze von 6.930.000 USD vorgesehen sind.

RobotEra (TARO) Preisprognose

In Anbetracht des aktuellen Bärenmarktes und der Tatsache, dass sich RobotEra noch in einer frühen Phase seiner Entwicklung befindet, ist es schwierig, eine Preisvorhersage für das Unternehmen zu treffen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden jedoch bereits über 400.000 USD gesammelt, was ein beeindruckendes frühes Interesse an diesem kommenden NFT-Spiel darstellt.

Obwohl eine Preisvorhersage in diesem Stadium nicht einfach ist, können wir vorhersagen, dass RobotEra in den kommenden Jahren große Erfolge erzielen wird. Wenn man die Fortschritte anderer Metaverse-Projekte betrachtet, wird deutlich, dass RobotEra sicherlich eine vielversprechende Kryptowährung ist, in die man investieren kann.

Einige Experten sagen sogar voraus, dass der Preis das 20-fache des Vorverkaufswertes erreichen wird, nachdem sie das Potenzial und die Reaktion der Investoren gesehen haben. Betrachtet man die Roadmap von RobotEra, so kann man sagen, dass 2023 Q1-Q2 recht vielversprechend für das Unternehmen ist, da RobotEra einige Aktivitäten plant.

Dazu gehören u. a. der Aufbau einer Alpha-Metaverse-Galaxie und die Einführung von VR/AR und Gameplay. Außerdem erhalten die frühen Investoren einen Vorteil, der ihnen viel Spielraum nach oben lässt, da RobotEra voraussichtlich mit einer geringen Kapitalisierung starten wird.

Was ist RobotEra und warum ist das Metaverse so wichtig für die Entwicklung des Projektes?

Analysten sagen voraus, dass das Metaversum bis 2030 einen Wert von 13 Billionen Dollar haben könnte und die Art und Weise, wie Menschen interagieren und ihr Leben leben, verändern wird. Web3-Metaverse-Unternehmen wie The Sandbox, Decentraland und Axie Infinity übernehmen mit dezentralen Wirtschafts- und Verwaltungselementen die Führung. Es gibt jedoch auch zahlreiche Plattformen der zweiten Generation wie RobotEra, die noch mehr versprechen. In jüngster Zeit hat das Metaversum an Interesse gewonnen, nachdem The Sandbox eine Absichtserklärung mit der saudi-arabischen Digital Government Authority (DGA) unterzeichnet hat, was das Metaversum für Investoren noch attraktiver macht.

RobotEra zielt darauf ab, ein dynamischeres und immersiveres Erlebnis zu schaffen, indem AR und VR sowie Bauwerkzeuge im Stil von Minecraft integriert werden. Die Spieler werden die Freiheit haben, Roboter, Landschaften und Strukturen zu bauen und zu personalisieren, während sie auch die Möglichkeit haben, ihr Gameplay zu monetarisieren. Mit diesen bahnbrechenden Elementen hat RobotEra das Potenzial, die Metaverse-Gaming-Industrie zu beleben und könnte einer der Top-Vorverkäufe im Jahr 2023 sein.

RobotEra wird bald die Metaverse-Szene mit seiner benutzerfreundlichen und fesselnden Spielumgebung betreten, die virtuelle und erweiterte Realität mit nicht-fungiblen Token (NFTs) in einem Minecraft-ähnlichen Metaverse-Bauspiel vereint. Die Spieler können mühelos ihre eigenen Roboter, Strukturen und Landschaften entwerfen und ihr Spiel monetarisieren, indem sie die fantasievolle Freiheit von Minecraft mit der High-Tech-Welt von Taro verbinden. Darüber hinaus haben die Spieler die Möglichkeit, durch den Verkauf von Werbeflächen auf ihren Konstruktionen oder das Veranstalten von Events mit Eintrittsgeldern Einnahmen zu erzielen.

Das Spiel ist für ein breites Publikum konzipiert, sodass keine Programmier- oder technischen Kenntnisse erforderlich sind. Alle Spieler können sich an der Gestaltung der Welt beteiligen und in die virtuelle Umgebung eintauchen, während sie gemeinsam Taro wiederaufbauen.

NFTs spielen eine wichtige Rolle im Spiel RobotEra, da sie den Kauf von Land, den Bau von Gebäuden und den Aufbau einer Handelsgemeinschaft ermöglichen. Spieler können zudem ihre digitalen Welten in exklusiven Regionen aufbauen und mit anderen Spielern zusammenspielen und kooperiert, um noch bessere Belohnungen zu verdienen.

Der Wirtschaftsmotor hinter RobotEra: TARO

Die Wirtschaft von RobotEra wird von TARO angetrieben, einer Kryptowährung, die als Treibstoff dient. Mit TARO können die Spieler Land und Roboter-NFTs kaufen und sich an verschiedenen wirtschaftlichen Aktivitäten im Spiel beteiligen. Außerdem können sie durch das Sperren ihrer Token zusätzliche Belohnungen verdienen.

TARO erzeugt eine P2E-Wirtschaft (Play-to-Earn), die der von The Sandbox ähnelt. RobotEra bietet jedoch eine umfassendere Erfahrung und eine einfachere Erstellung von Vermögenswerten, was zum Aufbau eines florierenden wirtschaftlichen Ökosystems führen könnte. Durch die Verwendung von NFTs können die Spieler Land und Vermögenswerte wie Strukturen, Gegenstände und Roboter besitzen.

Wegweisend im Metaverse-Gaming: Das Team hinter dem Projekt

Hinter dem Erfolg eines jeden herausragenden Projekts steht ein engagiertes Team von Experten. RobotEra ist da keine Ausnahme, mit einer Gruppe erfahrener Profis an der Spitze. Jason Chan, CEO von RobotEra, führt das Team mit seinem umfassenden Wissen über Blockchain und Internetgeschäfte. Mit einem Abschluss von der London School of Economics and Political Science hat er einen Hintergrund in Kryptowährungen, Fintech und Finanzmodellierung. Als Leiter für Strategie, Marketing und Wachstum des Unternehmens bringt er sein Fachwissen in den Vordergrund.

The UK takes steps towards crypto regulation with its #Britcoin proposal!



This could be great news for tokens like $TARO



Don’t miss out – the token is available in the UK as well as internationally



Learn more https://t.co/BAR0I5LNtV#Presale #P2E #Play2Earn — RobotEra (@robotera_io) February 9, 2023

Als COO beaufsichtigt Alex Wong die globalen Marktaktivitäten von RobotEra. Als Markenmanagement- und PR-Experte mit einem Abschluss der National University of Singapore in Informationssystemen ist er ein wichtiger Bestandteil des Teams, angetrieben von seiner Leidenschaft für Blockchain und das Metaverse.

Als CTO bringt Slimane Lee eine Fülle von Kenntnissen im Bereich der dezentralen Technologie und Blockchain in das Projekt ein. Als Technikexperte in führenden Internetunternehmen ist er für die Entwicklung der Spiel-Engine und die Einrichtung der Blockchain-Systeme für das Spiel verantwortlich.

Die RobotEra-Plattform ist bereit, die Metaverse-Gaming-Szene anzuführen

Während sich der Metaverse-Gaming-Sektor weiter entwickelt, entwickelt sich RobotEra zu einem herausragenden Akteur. Mit seinem innovativen Ansatz, der ansprechenden Benutzeroberfläche sowie den zahlreichen Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es für RobotEra viel Potenzial, ein breites Publikum anzuziehen und zu einer führenden Kraft in der Web3-Gaming-Industrie zu werden.

Get ready to show off your skills!



1⃣ Create unique NFTs

2⃣ Submit your original works for display in #RobotEra's museums

3⃣ Sell them & earn



Step into a world of endless opportunities with #RobotEra https://t.co/BAR0I5LNtV#P2E #NFT #PlayToEarn pic.twitter.com/YMdpfcgC3N — RobotEra (@robotera_io) February 10, 2023

Metaverse-Projekte wie RobotEra sind führend auf dem Gebiet der benutzerfreundlichen Tools für den Aufbau eines Metaverse und stellen die Weichen für die Zukunft des Internets und der Spiele. Ihr bahnbrechendes Metaverse-Aufbauspiel und ihre NFT-Handelsplattform versprechen, zum Start eine überzeugende digitale Wirtschaft zu bieten, die es den Spielern ermöglicht, neue Grenzen im Metaverse aufzubauen und zu entdecken.

RobotEra hat mit seinem Vorverkauf aktuell schon beeindruckende 852.000 $ eingenommen, der bald in die Phase 2 mit einem höheren Preis übergehen wird, sodass dies ein guter Zeitpunkt ist, um einige TARO-Token zu erwerben. Mit dem Vorverkauf, der sich der 1-Million-Dollar-Marke nähert, ist das Projekt auf dem besten Weg zu einem erfolgreichen Start, der es als einen der wichtigsten Vorverkäufe des Jahres 2023 positioniert.