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30.06.2026 17:56:05
TD Cowen Targets $260 For MSTR, $100,000 For Bitcoin By End Of 2026
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,141
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|Japanischer Yen
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185,675
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|Schweizer Franken
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0,9231
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|Hongkong-Dollar
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8,9497
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