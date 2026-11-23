Der Bitcoin hat nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers NVIDIA einen Sprung nach oben gemacht.

Der Kurs für die älteste und bekannteste Kryptowährung stieg um 4,91 Prozent auf 63.766 US-Dollar. Vor der NVIDIA-Nachricht hatte der Bitcoin bei rund 61.000 Dollar gelegen.

Der US-Chipkonzern NVIDIA holt seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte NVIDIA mit.

Der Bitcoin war im Gleichschritt mit den Technologiebörsen nach dem Rücktritt von Huang unter Druck geraten. Zweifel an der Rentabilität von KI-Investitionen waren gewachsen. Nach der Nachricht über seine Rückkehr setzte eine starke Gegenbewegung an den Technologiebörsen ein, von der auch der Bitcoin profitierte.

"Die Rückkehr von NVIDIA-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei CapTrader. "In einem Börsenumfeld, das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissen ist, könnte dies die erhoffte Beruhigungspille sein."

Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs deutlich ab. Zu Jahresbeginn hatte er noch über 90.000 US-Dollar gelegen. Zu dem Rückgang trugen auch die Erwartungen steigender Leitzinsen in den USA bei, nachdem die Folgen des Iran-Kriegs die Inflation immer weiter nach oben getrieben hatten.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt aktuell bei knapp 1,3 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit rund zwei Billionen Dollar angegeben. Mit rund 220 Milliarden Dollar beziehungsweise 175 Milliarden Dollar folgen Ether und Tether.

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FRANKFURT (dpa-AFX)