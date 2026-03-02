02.03.2026 10:39:26

Tech-Kanzlei gewinnt neuen Leiter für das Blockchain-Team

Stephan D. Meyer wird neu Partner bei Lexr. Er bringt viel Erfahrung mit Projekten im Fintech- und DLT-Bereich mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
