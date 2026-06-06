06.06.2026 06:13:00

Tech sell-off, Bitcoin drop test retail investor strength ahead of SpaceX IPO

[NEW YORK] For years, Wall Street has benefited from one of the most reliable forces in modern markets: a retail-trader army willing...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
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