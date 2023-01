Terra Luna Classic Kurs Prognose: geht es Richtung 1 Dollar oder droht erst eine Korrektur?

Der Terra Luna Kurs hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Aufwärtsentwicklung genommen. Viele Anleger und Trader sind auf der Suche nach der nächsten Kryptowährung, die sich zu einem lukrativen Investment entwickeln kann. Terra Luna scheint hier ein interessanter Kandidat zu sein. Der Kurs hat sich in kurzer Zeit vervielfacht und das Handelsvolumen hat deutlich zugenommen. Doch was steckt hinter der Kryptowährung und was sind die Gründe für den jüngsten Kursanstieg? In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf Terra Luna und versuchen eine Prognose für die Zukunft des Kurses abzugeben.

Kann LUNC 2023 zu einer starken Performance finden?

Der Preis von Terra Luna Classic ist in den letzten 24 Stunden um 0,9 % gefallen und liegt nun bei 0,00017 $, während der Gesamtmarkt um etwa 0,2 % gefallen ist. Der Kursrückgang ist auf ein 24-Stunden-Handelsvolumen von knapp über 60 Millionen Dollar zurückzuführen, wobei der Altcoin innerhalb einer Woche ebenfalls um 0,5 % gesunken ist, während er in den letzten 14 Tagen um 1,5 % gestiegen ist.

Ein Handelsvolumen von 60 Mio. $ bedeutet einen Rückgang von über 80 % seit dem 14. Januar, als das 24-Stunden-Volumen 380 Mio. $ überstieg und der Preis von LUNC bis auf 0,00019 $ stieg. Es scheint also, dass das Marktinteresse an diesem Altcoin nachlässt, da die Terra Luna Classic-Gemeinschaft derzeit in Streitigkeiten darüber verwickelt ist, wie das Wachstum des Coins angekurbelt werden kann.

Der Chart von LUNC bestätigt den Verdacht, dass er sich inmitten eines Abschwungs befindet, der noch nicht ganz abgeschlossen ist. Insbesondere der gleitende 30-Tage-Durchschnitt sinkt weiter unter den 200-Tage-Durchschnitt, was darauf schließen lässt, dass der Kurs von LUNC erst dann zu einem beständigen Wachstum zurückkehren wird, wenn der 30-Tage-Durchschnitt seinen Tiefpunkt erreicht hat. Gleichzeitig liegt der Relative-Stärke-Index von LUNC (lila) weiterhin unter 50. Dies ist eine Erholung gegenüber dem Stand von vor ein paar Tagen, zeigt jedoch, dass der Altcoin noch immer nicht über das notwendige Kaufmomentum verfügt, um ihn voranzutreiben.

Durchmische Gefühle in der LUNC-Community

Es ist unnötig zu sagen, dass dies kein gutes Bild ist. Es erweckt den Verdacht, dass die Terra Luna Classic-Gemeinschaft nicht geeint genug ist, um sich zu einem entscheidenden Plan für die Wiederherstellung des LUNC-Preises zusammenzuschließen, und es würde möglicherweise andere Entwickler davon abhalten, sich in dem Netzwerk zu engagieren, aus Angst vor Ärger und Schwierigkeiten. Dennoch gab es in den letzten Tagen und Wochen einige positive Entwicklungen bei Terra Luna Classic. Diese lassen hoffen, dass etwas Effektives getan werden kann, um den LUNC-Preis anzukurbeln.

Kürzlich wurde ein Vorschlag verabschiedet, der die Terra Luna Classic-Blockchain so aktualisiert, dass Whitelists zu ihrer nativen On-Chain-Steuerverbrennung hinzugefügt werden können. Binance hatte dies beantragt, um von der On-Chain-Verbrennung befreit zu werden und um die reguläre Verbrennung von Handelsgebühren wieder aufnehmen zu können (etwas, das bis mindestens März vorübergehend eingestellt war).

We are making MAJOR steps to enabling cross-chain utility within the Cosmos. $LUNC is stronger united than alone. pic.twitter.com/IxJLIjWFYT — Asobs (@Asobs_CNG) January 23, 2023

Damit kann die Verbrennung von LUNC wieder aufgenommen werden. Bislang wurden etwa 38 Milliarden LUNC verbrannt (bei einem Gesamtbestand von 6,87 Billionen). Diese Summe dürfte in nicht allzu ferner Zukunft noch weiter ansteigen, insbesondere wenn andere Börsen dem Beispiel von Binance folgen und ihre eigenen LUNC-Burns einführen.

Gleichzeitig macht die Terra Luna Classic-Gemeinschaft ständig Vorschläge, die zu einer höheren Anzahl von Burns führen werden, einschließlich eines Vorschlags, der es Nutzern ermöglicht, freiwillig zusätzliche LUNC zu verbrennen, wenn sie Belohnungen abheben. Darüber hinaus gibt es in der Community Bestrebungen, die Interoperabilität zwischen Terra Luna Classic und Cosmos herzustellen, vor allem durch ein Update von Terras Implementierung von Tendermint. Wenn dies geschieht, wird es Terra Luna Classic helfen, mehr Entwickler, mehr dApps und mehr Benutzer anzuziehen, ganz zu schweigen von einem höheren Preis für LUNC.

In Anbetracht all dieser konstanten Aktivitäten besteht die Möglichkeit, dass LUNC in diesem Jahr erhebliche Zuwächse verzeichnen kann. Und für viele in der Community scheint $0,1 das große Ziel zu sein, das die meisten Leute kollektiv ins Visier nehmen. Wenn LUNC dank eines erweiterten Verbrennungsprogramms und besserer Marktbedingungen tatsächlich 0,1 $ erreicht, könnte dies dem Unternehmen genügend Auftrieb geben, um noch höher zu steigen. Angesichts eines Angebots von rund 6,87 Billionen LUNC hat er natürlich noch einen sehr langen Weg vor sich, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sich fast jeder in den Terra Luna Classic-Kreisen speziell darauf konzentriert, den Altcoin wieder in solche Höhen zu bringen.

Was genau ist LUNC und wie ist die Kryptowährung entstanden?

Do Kwon und Daniel Shin, zwei Unternehmer aus Südkorea, gründeten 2018 Terraform Labs in Seoul. Das Terra-Protokoll richtete sich an Entwickler, die dezentralisierte Finanzprojekte (DeFi) erstellen. Die Blockchain wurde über ein Dual-Token-System aus LUNA und UST betrieben.

LUNA diente als Staking- und Governance-Token des Netzwerks und ermöglichte es den Nutzern, an der Governance teilzunehmen, Validatoren zu werden und Anreize zu erhalten. Andererseits war TerraUSD (UST) ein Stablecoin, der durch eine Reihe von Algorithmen, an denen LUNA beteiligt war, an 1 $ gekoppelt war. Der Wert des algorithmischen Stablecoins wurde nicht durch physische Vermögenswerte unterlegt, sondern durch ein zugrunde liegendes System von Regeln und intelligenten Verträgen bestimmt.

Im Mai 2022 brach das Terra-Ökosystem zusammen, als sich der UST vom USD abkoppelte. Um die Bindung aufrechtzuerhalten, war der Algorithmus auf das Angebot von UST und Luna angewiesen. UST wurde durch die Verbrennung – oder Zerstörung – von Luna geschaffen, was dazu genutzt wurde, das Luna-Angebot zu verringern, um das UST-Angebot zu erhöhen und umgekehrt.

Um das Projekt wiederzubeleben, entwickelte Kwon einen Wiederbelebungsplan für das Terra-Ökosystem, und die Blockchain wurde mit der Schaffung des Luna 2.0-Netzwerks einer harten Gabelung unterzogen. Der alte LUNA-Token wurde in Terra Classic (LUNC) umbenannt, während ein neuer LUNA-Token innerhalb der neuen Kette geboren wurde. Die Entwicklergemeinschaft fuhr fort, dezentrale Anwendungen (dApps) zu erstellen und Dienstprogramme für die neue Münze anzubieten, während alle dApps, die für Terra Luna entwickelt wurden, auch für LUNA 2.0 priorisiert werden. Das Projekt gab die Verwendung des algorithmischen Stablecoins auf.

