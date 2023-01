Terra Luna Classic Kurs Prognose: kann die Rallye weiter in Richtung 1 $ Marke gehen?

In den letzten Wochen hat der Terra Luna Classic Kurs eine beeindruckende Rallye hingelegt, ist 16 % angestiegen und hat die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich gezogen. Viele fragen sich jetzt, ob die Rallye weiter in Richtung der 1 $ Marke gehen wird. In diesem Artikel werden wir uns mit verschiedenen Faktoren befassen, die den Kurs beeinflussen können, und versuchen, eine Prognose für die Zukunft des Terra Luna Classic Kurses abzugeben.

Terra Luna Classic Preisvorhersage: LUNC-Kurs steigt 16 % in 30 Tagen

Der Preis von Terra Luna Classic ist in den letzten 24 Stunden um 5 % gefallen und fiel auf 0,00017108 $, während der breitere Kryptowährungsmarkt im selben Zeitraum um 3 % fiel. Trotz dieses Ausrutschers ist er in den letzten 30 Tagen um etwas mehr als 16 % gestiegen, was auf die laufenden Token-Burns und eine allgemeine Markterholung zurückzuführen ist.

Da die oben erwähnten Verbrennungen weiterhin anhalten, besteht die reale Erwartung, dass LUNC im Laufe des Jahres 2023 weiterhin deutliche Gewinne verzeichnen wird. Wenn die Community jedoch möchte, dass LUNC auf 1 $ oder höher zurückkehrt, muss sie drastischere Token-Burns einführen, da die aktuelle Rate viel zu langsam ist.

Der Chart von LUNC zeigt, dass der Kurs nach einigen Wochen des Anstiegs derzeit eine kleine Korrektur erfährt. Sein Relative Strength Index fiel gestern unter 30, was auf einen Überverkauf hindeutet, steigt aber wieder in Richtung 40, was auf eine Erholung hindeuten könnte.

Andererseits liegt der gleitende 30-Tage-Durchschnitt von LUNC über dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt und dürfte fallen, was bedeutet, dass dem Altcoin möglicherweise weitere Verluste bevorstehen.

Doch selbst wenn eine Korrektur für LUNC bevorsteht, bleibt er in einer guten Position, um in diesem Jahr signifikante Erholungen zu erleben. Dies liegt vor allem an den laufenden Verbrennungen, die auf der Kette und an verschiedenen Kryptobörsen wie Binance stattfinden.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurden etwa 38 Milliarden LUNC verbrannt, bei einem Gesamtbestand von 6,87 Billionen im Umlauf. Dies mag im Verhältnis zum Gesamtangebot nicht allzu viel erscheinen, aber es wird im Laufe des Jahres weiter ansteigen, insbesondere angesichts der Bemühungen der Community, die Brennrate zu erhöhen. Wer nach einer alternativen, sicheren und Gewinn versprechenden Investitionsalternative zu $LUNC sucht, könnte an C+Charge und dem $CCHG-Coin interessiert sein, zu dem es weiter unten mehr zu lesen gibt.

LUNC hatte vor einigen Wochen einen Rückschlag erlitten, als Binance die Verbrennung der LUNC-Handelsgebühren vorübergehend einstellte, die nächste Verbrennung bis März dieses Jahres verzögerte und auch dauerhaft dazu überging, nur noch 50% der Handelsgebühren zu verbrennen (statt 100%).

Die Terra Luna Classic Validator-Community hat nun jedoch über einen Vorschlag abgestimmt, der die Aktualisierung der LUNC-Transaktionsgebühren und des Burn-Mechanismus erleichtern wird. Dieser Vorschlag wurde als Reaktion auf die Forderung von Binance nach diesen Änderungen gemacht, und seine Einführung sollte bedeuten, dass Binance den LUNC-Burn (und zwar zu 100%) eher früher als später wieder einführt.

Dies deutet darauf hin, dass die Verbrennung zu ihrer früheren Rate zurückkehren wird. Gleichzeitig bringt die Terra Luna Classic-Community immer wieder Vorschläge ein, die zu einer viel höheren Anzahl von Burns führen werden, einschließlich eines Vorschlags von Anfang dieses Monats, die Neuvermünzung von verbrannten Token zu stoppen (die zur Unterstützung der Entwicklungsarbeit gedacht war). Andere Vorschläge aus jüngster Zeit beinhalten einen Vorschlag, der es Nutzern ermöglichen soll, freiwillig zusätzliche LUNC zu verbrennen, wenn sie Belohnungen abheben.

Gleichzeitig gibt es eine wachsende Bewegung innerhalb der LUNC-Gemeinschaft, um die Interoperabilität zwischen Terra Luna Classic und Cosmos einzuführen, hauptsächlich durch ein Update des Tendermint-Frameworks von Terra. Wenn dies geschieht, wird es den Nutzen des Netzwerks erheblich steigern und mehr Entwickler und Nutzer anziehen, was wiederum einen höheren LUNC-Preis zur Folge hat.

We are making MAJOR steps to enabling cross-chain utility within the Cosmos. $LUNC is stronger united than alone. pic.twitter.com/IxJLIjWFYT — Asobs (@Asobs_CNG) January 23, 2023

Zusammengenommen zeigen diese Vorschläge, wie sehr die LUNC-Gemeinschaft darauf bedacht ist, Terra Luna Classic zu so etwas wie seinem früheren Glanz zu verhelfen. Ein weiteres Indiz für diese Tatsache ist, dass Anfang des Jahres ein Vorschlag zur Gründung einer Task Force angenommen wurde, die die Entwicklung der Terra Luna Classic Blockchain vorantreiben soll.

Es handelt sich um dieselbe Task Force, die den Vorschlag unterbreitet hat, der nun Aktualisierungen des Terra Luna Classic Protokolls vorsieht, die dazu führen sollen, dass Binance wieder vollständige LUNC-Burns einführt. Und es ist wahrscheinlich dasselbe Team, das im Laufe des Jahres viele weitere Vorschläge einbringen wird, die den Preis von LUNC weiter in die Höhe treiben werden.

Was diesen Preis betrifft, so konzentriert sich ein Großteil der Community auf ein mittelfristiges Ziel von 0,1 $, was nicht ganz unrealistisch ist, aber weitere Erhöhungen der Burns und mehr Akzeptanz erfordern würde. Angenommen, LUNC erreicht 0,1 $, so würde dies mit ziemlicher Sicherheit die Tür für weitere Erhöhungen öffnen, auch auf 1 $ und mehr. Allerdings ist dies wahrscheinlich ein Stück weit in die Zukunft und würde erfordern, dass die breitere Kryptowährung zu einem vollen Bullenmarkt zurückkehrt, was wahrscheinlich noch nicht passieren wird.

JUST IN: One of the MOST Important $LUNC Proposals In HISTORY Just Passed. 11168 funds a #LUNC L1 Team for Q1.



We are now UNITED with a development team for L1 SECURED!



Retweet to spread the word! We speak with @ZaradarBH A CORE Dev in #LUNACLASSIC @ 12 PM EST! pic.twitter.com/3sOQRVBvtx — Classy (@ClassyCrypto_) January 2, 2023

