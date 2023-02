Terra Luna Classic Kurs Prognose: Können die Bullen die Kontrolle wieder übernehmen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden konnte ein Anstieg des Kurses von Terra Luna Classic um 0,89 % auf einen Wert von 0,000163 $ verzeichnet werden. Der breitere Markt konnte ebenfalls einen ähnlichen Anstieg erzielen. Allerdings ist der Kurs innerhalb der letzten Woche um 6 % und in den letzten 30 Tagen um 8,5 % gefallen. Eine Mischung aus Maßnahmen der SEC gegen Terraform Labs und der schlechten Stimmung unter den Anlegern zieht den Kurs nach unten.

Obwohl die Kursentwicklung in jüngster Vergangenheit rückläufig ist, ist es wahrscheinlich, dass sich LUNC in naher Zukunft wieder erholen wird. Die Terra Luna Classic-Gemeinschaft schart sich um Vorschläge zur Ankurbelung des Altcoin-Preises, was eine positive Perspektive für die Zukunft des Kurses darstellt.

Wie wird sich der Terra Luna Kurs also weiterentwickeln?

Es sieht so aus, als ob sich LUNC nach einer schwierigen Woche erholen könnte. Die Indikatoren des Coins deuten darauf hin, dass sich eine Erholung abzeichnen könnte. Der gleitende 30-Tage-Durchschnitt von LUNC ist unter seinen 200-Tage-Durchschnitt gefallen, was ein Zeichen dafür sein kann, dass sich der Coin bald wieder erholen wird.

Außerdem ist der Relative-Stärke-Index von LUNC gestiegen, nachdem er für einige Tage auf einem niedrigen Niveau verharrt hatte. Diese Aufwärtsbewegung könnte auf eine größere Erholung in den nächsten Tagen hindeuten. Wenn LUNC es schafft, die Widerstandsmarke von 0,000167 zu durchbrechen, könnte dies zu einem nachhaltigeren Anstieg führen. Bisher gab es mehrere Versuche, diese Marke zu überwinden, aber ohne Erfolg. Ein klarer Durchbruch könnte jedoch ein Zeichen für eine Bewegung zu einem stabileren Niveau sein.

In Bezug auf die Fundamentaldaten könnte der Vorschlag, den die Terra Luna Classic-Validatoren kürzlich verabschiedet haben, zu einem solchen Durchbruch beitragen. Die Gemeinschaft hat einen Plan angenommen, den stabilen Schwestercoin von LUNC, USTC, zu repeggen. Ein solcher Re-Peg würde jedoch eine groß angelegte Verbrennung von LUNC-Tokens erfordern. Bisher wurden nur 39,4 Milliarden LUNC von einem zirkulierenden Angebot von 5,9 Billionen verbrannt. Daher ist ein großer Anstieg des Brennens erforderlich, wenn die Terra Luna Classic-Gemeinschaft ernsthaft daran interessiert ist, den Altcoin wieder auf sein früheres Niveau zu bringen.

The Signal proposal to re-peg with UST proposed by the LUNC community has passed. Signal proposals do not represent immediate technical consequences. The proposer said that after the voting is completed, he will discuss with the L1 team how to proceed. https://t.co/We9ATUVcpi — Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 3, 2023

Im nächsten Monat wird Binance seine laufende Verbrennung von LUNC-Handelsgebühren wieder aufnehmen, was eine weitere wichtige Quelle für das Verbrennen von LUNC darstellt. Die vorübergehende Einstellung des Burning-Programms durch die Börse war eine Reaktion auf die Erwartung einer Änderung in der Art und Weise, wie das Terra Luna Classic Netzwerk Whitelists für sein On-Chain Burning handhabt.

Obwohl Pläne zur Wiederherstellung der Gesundheit von Terra Luna Classic aufkommen, gibt es innerhalb der Community auch Meinungsverschiedenheiten. Einige Stimmen haben sich gegen den bereits erwähnten Repeg-Vorschlag ausgesprochen, da es rechtlich riskant sein könnte, insbesondere angesichts der jüngsten SEC-Aktionen gegen Terraform Labs und Stablecoins wie BUSD.

Unpopular opinion, but I don’t believe we should try to re-peg #USTC, as the legal risks are too great, as the proposals suggested have functions that look like they could cause legal problems. Continued… — JESUSisLORD (@ForTheCross_CH) February 23, 2023

Es ist daher nicht sicher, ob der Re-Peg-Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird, wie es viele LUNC-Inhaber erwarten. Darüber hinaus gibt es andere jüngste Ereignisse, die auf Spannungen innerhalb der Terra Luna Classic-Gemeinschaft hinweisen, wie beispielsweise ein Vorschlag Ende Januar, die Zahlungen an einen Entwickler einzustellen, weil er bestimmte Validierer kritisiert hatte. Es scheint, dass einige Uneinigkeit innerhalb der Gemeinschaft besteht, die möglicherweise Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung von LUNC haben könnte.

Zusätzlich zu den Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Terra Luna Classic-Gemeinschaft, gibt es auch Konflikte im Zusammenhang mit den SEC-Maßnahmen gegen Terraform Labs und Terra-Gründer Do Kwon. Obwohl diese Aktionen nicht unbedingt direkte Auswirkungen auf Terra Luna Classic haben (da es nun dezentraler und gemeinschaftsgeführter ist), könnten sie dennoch auf LUNC durch Assoziationen drücken.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, zu argumentieren, dass LUNC wahrscheinlich nicht viel Aufwärtspotenzial haben wird, bis ein bedeutender Re-Peg oder Burn-Vorschlag umgesetzt wird. Bis dahin könnte der Markt weiterhin zwischen einer Erholung und weiteren Einbrüchen hin und her schwanken.

Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich ein realistisches Ziel für LUNC, etwa 0,0002 $ zu erreichen, vorausgesetzt, es kommen positive Nachrichten. Wenn jedoch ein bedeutender Plan tatsächlich umgesetzt wird, könnte LUNC bis Ende 2023 mehrere Nullen von seinem Preis verlieren.

Was ist LUNC für eine Kryptowährung?

Terra Luna Classic ist eine Abspaltung von Terra und basiert auf dem Quellcode von Terra. Die Idee hinter LUNC war es, eine dezentralisierte Version von Terra zu schaffen, die von der Community geführt wird. LUNC soll eine günstige und schnelle Alternative zu anderen Kryptowährungen sein.

Das Ziel von LUNC ist es, eine stabilere Kryptowährung als Bitcoin und Ethereum zu sein. LUNC wird durch eine Kombination aus USD- und Goldreserven unterstützt, um seine Preisstabilität zu gewährleisten. Diese Preisstabilität soll dazu beitragen, dass LUNC für den täglichen Gebrauch und als Zahlungsmittel verwendet werden kann. Im Gegensatz zu Terra wird LUNC nicht von Terraform Labs entwickelt und kontrolliert, sondern von der Community geführt. Die Token-Verteilung erfolgt durch Staking und Belohnungen für das Validieren von Transaktionen auf der LUNC-Blockchain.

Obwohl LUNC noch ein relativ neuer Player in der Kryptowelt ist, hat es in den letzten Monaten einiges an Aufmerksamkeit erhalten. Es hat eine aktive Community und es gibt mehrere Entwicklungsprojekte, die darauf abzielen, die Funktionalität von LUNC zu erweitern. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich LUNC in Zukunft entwickeln wird, da es noch ein junges Projekt ist und es viele andere stabile Kryptowährungen gibt, die um die Marktdominanz kämpfen.

Der Coin dieses PreSale-Projektes kann höhere Renditen generieren als LUNC

Neben bereits etablierten Kryptowährungen bieten vor allem PreSales eine gute Möglichkeit, um früh in Coins zu investieren und von ihrer positiven Kursentwicklung zu profitieren. Eines der vielversprechendsten dieser Projekte ist aktuell Fight Out, das sich auf die Verbindung von Fitness und Blockchain-Technologie konzentriert, um Nutzer zu motivieren und ihnen Belohnungen zu bieten. Fight Out entwickelt eine Blockchain-Fitness-App und eine Fitnessstudio-Kette, die durch Move-to-Earn-Mechanismen unterstützt wird. Nutzer können ihre Gesundheit verbessern, Belohnungen verdienen und sich im Web3-Metaverse messen.

Die Bewegungsplattform Fight Out belohnt die Nutzer für das Absolvieren von Workouts, egal ob im Fitnessstudio oder zu Hause. Die Companion-App von Fight Out bietet personalisierte Workouts an, die auf die individuellen Ziele und Fähigkeiten der Nutzer zugeschnitten sind, um sie auf die reale Welt und das Metaverse vorzubereiten.

Die Fortschritte und Leistungen der Nutzer werden in einem digitalen Avatar verfolgt und analysiert, der mit dem Fight Out-Ökosystem verbunden ist. Die native Kryptowährung von Fight Out im Metaverse ist $FGHT. Nutzer können mit $FGHT in Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi antreten und im Metaverse einkaufen. Der $FGHT-Vorverkauf läuft derzeit in der ersten Phase und wird zu einem Preis von 0,02417 USDT pro Token angeboten. Nutzer können $FGHT auch mit ETH und Kreditkarten kaufen. Frühe Investoren erhalten einen 50%igen Bonus auf den Kauf.