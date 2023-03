Terra Luna Classic Kurs Prognose: Wie geht es nach der Verhaftung von Do Kwon weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

LUNC ist eine Kryptowährung, die auf der inzwischen weitestgehend stillgelegten Terra-Blockchain basiert und im Mai 2021 eine Katastrophe erlebte. Derzeit wechselt sie bei einem Wert von 0,000124 Dollar den Besitzer, nur knapp über dem Tiefstand von 0,0001170 Dollar, den sie Anfang des Monats erreichte. Im Gegensatz zu anderen wichtigen Kryptowährungen hat sich LUNC im März jedoch nicht erholt, sondern sich eher schlecht entwickelt. Tatsächlich ist sie auf dem besten Weg, etwa 26 % ihres Wertes zu verlieren, nachdem sie zu Beginn des Monats in den Süden einer langfristigen Wimpelstruktur gefallen ist. Ein Grund für die schlechte Performance von LUNC könnte das Verkaufsverhalten vieler Anleger in Bezug auf riskante Altcoins wie LUNC sein.

Die Rallye von Bitcoin im März könnte auch eine Rolle gespielt haben. Bitcoin gilt als das größte, sicherste und dezentralste Kryptowährungsnetzwerk, das derzeit die besten Chancen hat, eine weit verbreitete Währung/Wertspeicher zu werden. Trotz des Rückgangs von 7,5% von den früheren Monatshöchstständen auf die niedrigen 27.000 Dollar ist Bitcoin im Monatsvergleich immer noch um 17,5 % gestiegen.

Die Kryptowährung hat eine hässliche Geschichte, bei der die Kryptowährung von einem dreistelligen Wert auf nahezu wertlos hyperinflationiert wurde, nachdem Terra UST im vergangenen Mai vom US-Dollar abgekoppelt wurde. Die meisten Analysten schätzen die Aussichten für das Ökosystem der Terra-Blockchain als schlecht ein, da sie nach der Hyperinflation im Jahr 2022 einen Exodus fast der gesamten Entwicklergemeinschaft erlebt hat. Angesichts dieser Geschichte haben Händler den Token wahrscheinlich zugunsten von Projekten mit einer besseren Stabilitätsgeschichte und besseren Aussichten abgestoßen.

LUNC Staking nimmt zu und Sentiment wird positiver

Terra Classic [LUNC] ist in den vergangenene Tagen jedoch auch positiv in den Fokus gerückt. Der LUNC-Stake hat wieder die 960-Milliarden-Marke erreicht, was einem Anteil von über 14 % entspricht. Interessanterweise ist die Stimmung für LUNC trotz des negativen Kursverlaufs schnell in den positiven Bereich abgedriftet, obwohl der Markt von bärischen Stimmungen dominiert wird. Obwohl der Preis von LUNC in den letzten sieben Tagen um über 4 % gesunken ist und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 0,000124 $ gehandelt wurde, ist die Marktkapitalisierung immer noch über 731 Millionen $.

Vor einigen Wochen war Künstliche Intelligenz (KI) ein großes Thema im Kryptobereich und KI-bezogene Token wie FETCH [FET] erlebten einen Preisanstieg von 114% im Februar 2023. Der jüngste Stimmungsumschwung von LUNC kann auch auf den KI-Hype zurückgeführt werden.

Edward Kim, ein LUNC-Entwickler, deutete an, dass Terra Classic in den kommenden Monaten zu einer KI-Blockchain werden könnte, was LUNC-Enthusiasten dazu veranlasste, optimistisch zu werden. Kim erwähnte in einem Blog, dass er ein benutzerdefiniertes Cosmos-Modul für maschinelles Lernen entwickelt habe, das direkt mit der Layer-1-Infrastruktur interagiert, um die Rechenleistung jenseits der Konsensschicht anzuzapfen. Er fügte hinzu, dass LUNC-Nutzer dank der Interchain-Blockkommunikation (IBC) und Interchain-Konten Zugang zu einer Reihe der neuesten Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens haben werden. Es bleibt abzuwarten, ob LUNC durch die Integration von KI-Funktionen und Anwendungen wieder mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann.

Wohin wird sich der Preis nun entwickeln?

Die Kryptowährung Luna Classic (LUNC) scheint erneut für einen Kursrückgang bereit zu sein, was insbesondere für die Bullen von LUNC enttäuschend sein könnte. Derzeit scheint LUNC ein bärisches Dreieck zu bilden, und ein Durchbruch nach unten könnte einen Druck auf den Kurs unter 0,00010 USD bedeuten. Die Tatsache, dass die Kryptowährung in den letzten Tagen kontinuierlich auf Widerstand bei ihrem 21-tägigen gleitenden Durchschnitt gestoßen ist und unter allen anderen wichtigen gleitenden Durchschnitten liegt, unterstützt diese Abwärtsthese. Darüber hinaus könnte die Stimmung durch die Verhaftung des Gründers von Terra, Do Kwon, beeinträchtigt werden, obwohl er keine Verbindung mehr zu dem Projekt hatte.

Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, wie sich LUNC erholen könnte. Wenn die Kryptowährung die derzeitige Baisse durchbrechen und den seit Anfang März bestehenden Abwärtstrend überwinden kann, könnte sie bis in den Bereich von 0,000145 USD schnell erholen. In der Kryptowelt ist alles möglich und es gibt viele potenzielle Katalysatoren für eine LUNC-Erholung. Vielleicht gewinnt das klassische Terra-Blockchain-Protokoll durch die Ankunft neuer Entwickler und vielversprechender neuer Projekte neues Leben. Vielleicht kündigt das LUNC-Team auch einen neuen und viel aggressiveren Verbrennungsmechanismus an, um das Angebot zu reduzieren und den Preis zu steigern.

Trotz dieser Möglichkeiten scheinen 10-fache Gewinne für LUNC im Moment jedoch sehr unwahrscheinlich zu sein. Die Kryptowährung hat eine unsichere Vergangenheit und der Markt ist sehr volatil. Daher sollten Anleger immer vorsichtig sein und ihr Portfolio diversifizieren, um Verluste zu minimieren.

Diese Kryptowährung ist brandneu und wird sich 2023 mit Sicherheit wesentlich besser entwickeln als LUNC

Im Jahr 2023 wird Fight Out voraussichtlich eine wesentlich bessere Entwicklung erfahren als die Kryptowährung Terra Classic (LUNC). Fight Out ist ein aufstrebendes Projekt auf der Ethereum-Blockchain, das Fitness und Blockchain-Technologie kombiniert, um Nutzern eine Plattform und Fitnessstudio-Kette zu bieten, bei der sie ihre Gesundheit verbessern und gleichzeitig Belohnungen verdienen können. Im Gegensatz dazu hatte LUNC in der Vergangenheit eine turbulente Geschichte, die von Hyperinflation und einem Exodus der Entwicklergemeinschaft geprägt war.

Die Fight Out-Plattform belohnt Benutzer mit der In-App-Währung REPS für das Absolvieren von Workouts und bietet personalisierte Trainingsprogramme, um Nutzer auf ihre Reise im Metaverse vorzubereiten. Fortschritte werden in einem digitalen Avatar integriert, den Nutzer personalisieren und mit Fitnessstudio-Pässen, Merchandise, privaten Sitzungen und NFT-Kosmetik kaufen können.

Darüber hinaus können Nutzer von Fight Out an Ligen, Turnieren und speziellen Spielmodi mit der eigenen Kryptowährung $FGHT teilnehmen. Derzeit können Interessenten $FGHT noch vergünstigt im Vorverkauf erwerben und dabei einen Bonus von bis zu 50 % auf den Kauf erhalten. Die Bezahlung kann mit ETH und Kreditkarten erfolgen. Fight Out hat viel Potenzial, da die Nachfrage nach Fitness- und Gesundheits-Apps sowie nach Blockchain-Technologie und Kryptowährungen immer weiter steigt.