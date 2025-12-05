|
05.12.2025 10:30:00
Tether Spent $1 Billion on Bitcoin During Its Recent Crash. Should Individual Investors Follow Suit?
During the past three months, Bitcoin's (CRYPTO: BTC) price slid as much as 21%, sending the crypto market into a tizzy of anxiety. Right in the middle of that slump, the coin had an unusually committed buyer. Tether, the issuer of the USDT (CRYPTO: USDT) stablecoin, the world's largest, spent about $1 billion from its reserves into new Bitcoin purchases, expanding its already large stash of coins right when many investors were bailing out.If a systemically important stablecoin issuer is buying the dip here, does that mean regular investors should, too?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1641
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
180,79
|
0,2400
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8732
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9368
|
0,0013
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0594
|
-0,0029
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.