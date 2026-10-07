Tether: Wäre ein Investment von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen Einstieg in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Tether wurde gestern vor 5 Jahren bei 1,000 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 9 997,10 Tether in seinem Depot. Die gehaltenen Tether wären gestern 9 996,08 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9999 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,04 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Bei 1,002 USD erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net