Investition im Fokus 14.10.2026 19:43:13

Tether: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Tether: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einer frühen Tether-Investition verlieren können.

Am 13.10.2025 lag der Kurs von Tether bei 1,001 USD. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,92 Tether in seinem Depot. Die gehaltenen Tether wären gestern 99,82 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9991 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,18 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 23.10.2025 bei 1,001 USD..

Redaktion finanzen.net

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