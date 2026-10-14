Tether: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einer frühen Tether-Investition verlieren können.

Am 13.10.2025 lag der Kurs von Tether bei 1,001 USD. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,92 Tether in seinem Depot. Die gehaltenen Tether wären gestern 99,82 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9991 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,18 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 23.10.2025 bei 1,001 USD..

Redaktion finanzen.net