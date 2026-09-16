Tether: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Tether gewesen.

Tether war gestern vor 5 Jahren 1,000 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9 996,20 USDT im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 988,60 USD, da sich der Wert von Tether am 15.09.2026 auf 0,9992 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,11 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net