Tezos: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Tezos gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Tezos 0,7081 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in XTZ investierten, hätten nun 14 122,08 Tezos im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 031,98 USD, da sich der Wert von Tezos am 19.08.2026 auf 0,2147 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -69,68 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1942 USD und wurde am 12.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 22.08.2025 bei 0,8662 USD..

Redaktion finanzen.net