Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr kostete ein Tezos 0,5548 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 1 802,48 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 669,46 USD, da sich der Wert von Tezos am 29.04.2026 auf 0,3714 USD belief. Damit wäre die Investition 33,05 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 29.03.2026 bei 0,3394 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1,077 USD..

Redaktion finanzen.net